19 døde i brann i Kina

Brannen brøt ut et fireetasjers kontorbygg torsdag morgen lokal tid, ifølge statlige medier.

– 19 personer er bekreftet døde, og det eksakte tallet på ofre er fortsatt under opptelling, melder CCTV.

63 personer har blitt evakuert. Årsaken til brannen er ikke kjent, men saken etterforskes.

Det fire etasjer høye kontorbygget tilhører et firma som utvinner kull. Statlige medier har forsøkt å komme i kontakt med selskapet, men ikke fått svar.

Kinas kullprodusenter er under gransking for en rekke ulykker i gruver de siste månedene, noe som har tynget produksjonen ettersom gruvene stopper arbeidet for sikkerhetsinspeksjoner.