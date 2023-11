Møtet mellom Biden og Xi var det første siden de to møttes på Bali for ett år siden, og det andre etter at Biden ble valgt til president.

I forbindelse med møtet besluttet Kina og USA å gjenoppta den militære kommunikasjonen på høyt nivå. Det anses som svært viktig for unngå misforståelser i forbindelse med den største geopolitiske striden mellom de to landene – spørsmålet om Taiwan.

Men da Biden møtte pressen rett etter toppmøtet onsdag, brukte han igjen ordet «diktator» om den kinesiske lederen.

– Han er en diktator på den måten at han er en kar som styrer et land som er et kommunistisk land, som er basert på en styringsform som er helt annerledes enn vår, sa Biden.

– Politisk manipulering

Kommentaren har ikke gått upåaktet hen i Beijing.

– Denne type tale er ekstremt feil og uansvarlig politisk manipulering. Kina tar sterkt avstand fra det, sier Mao Ning, talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han sier også at det er personer som ønsker å så splid mellom Kina og USA, men understreker at de ikke kommer til å lykkes.

Biden har også tidligere kalt Xi en diktator. Det skjedde etter at USA skjøt ned det amerikanerne hevdet var en kinesisk overvåkingsballong tidligere i år. Da reagerte Kina med å kalle uttalelsen for «absurd og uansvarlig».

Se video: Her kommer det kinesiske jagerflyet farlig nære

Taiwan-strid

Møtet mellom Xi og Biden fant sted på eiendommen Filoli, der de første episodene av TV-serien «Dynastiet» i sin tid ble spilt inn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en uttalelse i etterkant understreker det amerikanske forsvarsdepartementet – Pentagon – at gjenopprettelsen av militær kommunikasjon er essensiell for å unngå misforståelser som kan føre til konflikt.

Ifølge Biden skal USA og Kina de neste månedene fortsette det diplomatiske samarbeidet. Han understreker også betydningen av fred i Taiwan-stredet og ber Kina la være å blande seg inn i valget på øya.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Xi uttalte på sin side at USA må slutte å gi våpen til Taiwan og støtte Kinas fredelige «gjenforening».

– Vi må ikke la forskjellene bli en kløft, sa han.

Xi sier også at han håper Kina og USA kan være «partnere, respektere hverandre og ha en fredelig sameksistens».

– Ingen militære planer

Xi skal under møtet ha sagt at Kina ikke har planer om å gripe inn militært overfor Taiwan de neste årene. Samtidig skal han ha nevnt situasjoner der det kan bli brukt makt og understreket at Taiwan-spørsmålet er det «største og farligste temaet» i det bilaterale forholdet mellom Kina og USA.

Opplysningene kommer fra en ikke navngitt høytstående amerikansk tjenesteperson.

Kina har tidligere truet med å gripe inn overfor Taiwan hvis myndighetene på øya erklærer formell uavhengighet. Taiwan har styrt seg selv siden kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen i 1949. Den tapende part, nasjonalistene, etablerte da sin egen regjering på øya, men Kina anser fortsatt Taiwan som en del av landet og boikotter land som oppretter diplomatiske bånd med øya.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

FN, Norge og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet» og anerkjenner derfor kun Kina som et eget land.

Biden understreket under møtet med Xi at USA opprettholder dette prinsippet. Samtidig forsyner amerikanerne øya med våpen slik at den kan forsvare seg mot en eventuell kinesisk militæroperasjon.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

President Joe Biden og president Xi Jinping møttes onsdag ansikt til ansikt for første gang på ett år. Foto: Doug Mills / AP / NTB

Fentanyl-avtale

De to presidentene ble også enige om tiltak for å hindre tilgangen til det narkotiske stoffet fentanyl i USA. Amerikanske myndigheter har tidligere anklaget Kina for å bidra til omfattende rusmisbruk i USA. I Kina produseres kjemikalier som brukes til å lage fentanyl, som så smugles inn i USA i store mengder.

En amerikansk tjenesteperson viser til en avtale som sier at Kina skal gå direkte etter spesifikke kjemikalieselskaper som lager stoff som er forstadiet til fentanyl.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skal ikke være planlagt et nytt møte mellom de to presidentene, men døren holdes samtidig på gløtt for det.

Forholdet mellom USA og Kina ble mer anspent etter at president Donald Trump gikk til handelskrig mot Kina. At han også ga Kina skylden for koronapandemien, førte de to landene enda lenger fra hverandre.

Biden har opprettholdt handelsrestriksjonene som Trump innførte, og også innført nye som har rammet Kinas tilgang på blant annet vestlig databrikke-teknologi.