Israel bekrefter angrep på flyktningleiren Jabalia på Gazastripen

Ifølge IDF var kommandanten, som navngis som Ibrahim Biari, knyttet til Hamas' angrep på Israel 7. oktober.

Biari skal ha blitt drept i angrepet. IDF hevder at gruppa som Biari var leder for, en gruppe som kaller seg Den sentrale Jabalia-bataljonen, hadde tatt kontroll over sivile bygninger i flyktningleiren. Påstanden er ikke bekreftet fra annet hold.

Minst 50 mennesker ble drept og 150 såret i tirsdagens angrep på Jabalia-leiren, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen.