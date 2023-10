Stort fall i prisveksten i eurosonen – men økonomien krymper

Årsinflasjonen er med det på sitt laveste nivå siden juli 2021, viser tall fra EUs statistikkbyrå. Det er særlig lavere drivstoffpriser som gjør at prisveksten demper seg.

– Dette er en gladnyhet og bekrefter nok at rentetoppen er nådd i Europa. Samlet inflasjon er mye lavere enn forrige måned og litt lavere enn markedet ventet, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank i en epost til NTB.

I september var prisveksten på 4,3 prosent, og nedgangen i oktober var større enn det analytikere hadde ventet på forhånd. Det var spådd at inflasjonen ville ende på 3,1 prosent.

– Magisk grense

Det er bare tredje gang på 40 år at det er registrert fall på mer enn ett prosentpoeng i prisveksten på en enkelt måned, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Nedgangen til 2,9 prosent gjør at Den europeiske sentralbankens mål om 2 prosents inflasjon nå er mye nærmere enn for bare et år siden, da prisveksten var på over 10 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Europa har brutt den magiske grensen på under 3 prosent og ser nå 2-tallet. Det betyr at inflasjonsmålet er i sikte, sier Knudsen.

– Det er også en dobbel gladnyhet for Norges Bank som har rentemøtet torsdag. Inflasjonsfallet betyr at det blir mindre imponert inflasjon fra våre viktigste handelspartnere, men også at kronekursen ikke havner under press, legger han til.

Økonomien krympet

Men den oppmuntrende nyheten om prisveksten kom samtidig som økonomien i eurosonen krympet med 0,1 prosent i tredje kvartal, særlig tynget av nedgangen i tysk økonomi. Veksten i andre kvartal var på marginale 0,2 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Analytikere hadde på forhånd spådd at økonomien i eurosonen ville stagnere i tredje kvartal.

Den tyske økonomien, eurosonens største, krympet også med 0,1 prosent i tredje kvartal, ifølge tall som ble lagt fram mandag. Prisveksten gikk ned også her og landet på 3,8 prosent i oktober.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frankrike, eurosonens nest største økonomi, fikk derimot en ørliten vekst på 0,1 prosent i tredje kvartal. Også der var det en nedgang i prisveksten, som endte på 4,5 prosent.

Stor nedgang

Italia slapp så vidt unna resesjon med en nullvekst i økonomien i tredje kvartal. Høye renter har dempet forbruket, ifølge landets statistikkbyrå.

Det foreløpige anslaget kom etter at Italia, eurosonens tredje største økonomi, hadde et overraskende fall på 0,4 prosent i økonomien i andre kvartal sammenlignet med de tre foregående månedene.

Prisveksten i Italia gikk kraftig ned i oktober. Årsinflasjonen endte på 1,8 prosent, sammenlignet med 5,3 prosent i september.

Kan bety rentekutt

Nedgangen i prisveksten er et resultat av at Den europeiske sentralbanken i flere omganger har satt opp retten for å kjøle ned økonomien.

Kjerneinflasjonen – som er prisveksten minus energi og råvarer – er derimot fremdeles høy. I oktober ble den beregnet til 4,2 prosent mot 4,5 prosent i september.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Og rentehevingene har også ført til at den økonomiske veksten i de 20 landene i eurosonen har avtatt. Dette, kombinert med andre faktorer, kan bety at rentene vil være på vei ned igjen raskere enn det som har vært ventet.

– Slik ting ser ut nå, står døren på gløtt for et rentekutt allerede i første kvartal av 2024, tror Tore Stramer, sjeføkonom i Dansk Erhverv.