Mot slutten av uken kan Donald Trump dømmes i nok en rettsak. På andre siden av tiltalebenken vil anklagerne bruke den amerikanske grunnlovens 14. tillegg for å hindre Trump i å stille til valg i 2024.

Rettssaken finner sted i Denver, Colorado, og anklagerne hevder at rettssaken er et uheldig, men nødvendig skritt for å sikre at en kandidat som ikke er kvalifisert ikke får ta del i det amerikanske presidentvalget i 2024, skriver CNN.

Ifølge grunnlovens 14. tillegg, 3. ledd skal ingen som har tatt ed som amerikansk embedsmann om å beskytte grunnloven, få inneha noe embete i USA hvis de har deltatt eller støttet et opprør eller en fiende av grunnloven. Det spesifiseres at dette også gjelder posisjonen som valgt president. Det er imidlertid ikke klart hvordan tillegget skal håndheves og det har bare blitt tatt i bruk to ganger siden grunnloven ble vedtatt.

– Antidemokratisk

Trumps advokater gikk hardt ut den første dagen og kalte rettssaken for et «antidemokratisk» forsøk for å ødelegge Trumps valgkampanje uten å gi velgerne noe å si.

Donald Trumps advokat Scott Gessler ga sin åpningserklæring mandag. Foto: AP Photo/Jack Dempsey, Pool

Etter åpningserklæringene vitnet en amerikansk politibetjent som var ved Capitol Hill under stormingen 6. januar 2021 om de voldelige sammenstøtene med demonstrantene. I tillegg fortalte den demokratiske senatoren Eric Swalwell om flukten fra den Trump-vennlige mobben.

– Trump siktet mot «the Capitol» ved å si at han var i solidaritet og dro til «the Capitol» med dem – at vi kommer til å dra til «the Capitol» – mange av oss i garderoben så på hverandre med en «Å Gud , hva betyr dette for oss?» slags følelse, sa Swalwell.

– Sunt for amerikansk demokrati

USA-ekspert Eirik Bergesen mener det ikke er unaturlig at Donald Trump blir stilt for retten med det 14. grunnlovstillegget som bakgrunn.

– Jeg tror det er sunt for amerikansk demokrati at saken kommer opp. Når det er sagt så tror jeg ikke at det kommer til å få en reell betydning til syvende og sist, sier Bergesen til ABC Nyheter.

Han legger til at Trump antageligvis vil anke helt til høyesterett og der vil den, slik det ser ut nå, ikke rekke å bli tatt opp før valget.

– Grunnloven vår forhindrer personer som forrådte deres høytidelige ed - som Trump gjorde - fra å tjene som president igjen, sa advokat Eric Olson i rettsalen mandag.

Trumps advokat Scott Gessler, til venstre, snakker med advokat Eric Olson. Foto: AP Photo/Jack Dempsey, Pool

Advarer

Bergesen understreker at det ikke er bra at en som har utfordret et legitimt valgresultat, stiller som presidentkandidat. Samtidig advarer han mot konsekvensene av å hindre en kandidat å stille til valg på grunn av et grunnlovstillegg folk kanskje ikke kjenner til.

– Hvis vi tenker realpolitisk på det, er jeg litt i tvil om det er en god idé at han blir dømt for det. Når det er sagt, er dette opp til domstolene, og jeg kan ikke bestemme hva de skal gjøre, men jeg tror at det beste for amerikansk demokrati er at Trump taper ved valgurnene og ikke i retten, sier han.

Likevel mener Eirik Bergesen at det er viktig at saken løftes frem, og at den antagelig vil være i nyhetsbildet i en stund fremover. Samt at det er en viktig påminnelse om hvor alvorlig saken er.

Det er forventet at rettssaken skal vare i en uke, ifølge dommeren i saken. Dermed vil det være mulig for en eventuell ankesak å bli ferdig før stemmesedlene til primærvalget skal skrives ut i januar.