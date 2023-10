Rekordmange hotellovernattinger i september

I forrige måned var det 552.000 utenlandske hotellovernattinger, viser tall fra Statistisk sentralbyrås overnattingsstatistikk.

Samtidig var det 1,7 millioner norske hotellovernattinger, som er en nedgang på 0,4 prosent fra september i fjor.

– Aldri før har SSB registrert så mange hotellovernattinger i løpet av september måned, sier rådgiver Boyd Oyier byrået.

Han sier at september ofte er en måned med mange overnattinger fordi det tradisjonelt er mye kurs og konferanser. Hotellovernattinger knyttet til slike formål falt fra fjorårets nivå, men tallet er likevel høyere enn før pandemien.

Losjiomsetningen til norske hoteller var nesten 2,2 milliarder kroner i september. Det er økning på 8,3 prosent fra september i fjor, samtidig som antallet overnattinger økte med 4 prosent.

Oyier påpeker at flere hoteller oppgir at prisene har økt på grunn av generell prisvekst i kostnader og økt etterspørsel, og at betalingsviljen har økt.

Gjennomsnittsprisen på hotellrom var 1321 kroner, en økning på 6,9 prosent fra september i fjor.

Antallet utenlandske hotellovernattinger økte i alle fylkene fra i fjor, men mest i Nordland, Oslo og Vestland.