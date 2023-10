Polske abortforkjempere ser ikke lyst på framtida

Det var det høyrekonservative regjeringspartiet Lov- og rettferdighet (PiS) som for tre år siden fikk gjennom kraftige innstramminger i den polske abortloven, som dermed ble en av Europas strengeste. Landet ligger også langt bak når det gjelder informasjon om prevensjon.

I valget på ny nasjonalforsamling i midten av oktober fikk opposisjonen, en koalisjon som inkluderer Borgerplattformen og partiene Den tredje vei og Nye venstre, flest stemmer. Store deler av Europa pustet lettet ut. PiS, som har hatt makten i Polen de siste årene, betegnes som et nasjonalistisk parti langt ute på høyresiden, kjent for sin kritikk av liberale verdier, sin innvandringsmotstand og kritiske holdning til EU. Partiet anklages for å ha ledet Polen i autoritær retning, svekket landets demokratiske institusjoner og menneskerettighetene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

At opposisjonen vant, ble derfor regnet som en seier for demokratiet. Men ikke for alles rettigheter.

Den polske abortforkjemperen Justyna Wydrzynska ser ikke lyst på framtida. Hun mener legalisering av abort er vanskelig å se for seg på lenge, selv om opposisjonsleder og statsministerkandidat Donald Tusk under valgkampen lovet fri abort fram ti tolvte svangerskapsuke.

Hun viser til at en av de tre gruppene i koalisjonen, Den tredje vei, har ført sin egen linje i abortsaken: Partiet mener spørsmålet må avgjøres i en folkeavstemning, og vil ikke stille seg bak Tusk i dette spørsmålet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Løftene fra Tusk er derfor ingenting verdt, fordi han ikke har nok støtte i nasjonalforsamlingen til å få det igjennom, sier hun.

Ville ut av voldsekteskap

Selv er Wydrzynska et offer for Polens strenge abortlovgivning. Da hun var 43 år gammel, oppdaget hun at hun var gravid for fjerde gang. Hun levde da i et forhold preget av vold og kontroll, og ønsket absolutt ikke å bringe et fjerde barn til verden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det jeg ønsket meg var skilsmisse. En fjerde graviditet hadde låst meg inn i det ekteskapet, og barna mine hadde ikke fått bo i et fredelig hjem, sier hun.

Løsningen for Wydrzynska ble abortpiller.

– Jeg leste om disse pillene på nettet, men jeg var redd, fordi jeg leste om kraftige blødninger. Jeg prøvde flere forskjellige piller og mislyktes. Jeg var så desperat.

Men aborten ble til slutt vellykket – uten smerter og uten blødninger. Da tenkte hun at dette måtte hun dele med andre kvinner.

– Jeg startet en anonym blogg, og jeg delte den i mange fora der folk snakket om abortpillene. Jeg kom i kontakt med mange kvinner, og i 2006 åpnet et nettforum og en hjelpetelefon.

Kjemiker Justyna Wydrzynska var blitt en rettighetsaktivist, men det tok mange år før hun våget å forlate anonymiteten.

Prøver å fjerne stigma

I 2016 lanserte hun sammen med fire andre kvinner organisasjonen Abort Dream Team og begynte å reise rundt i landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi prøver å normalisere det å ta abort. Vi prøver å fjerne stigmaet, forteller hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bare dersom det kan bevises at svangerskapet er forårsaket av incest eller voldtekt, eller det er fare for kvinnens helse og liv, er det tillatt å ta abort i Polen.

Men å kunne bevise i tide at man har vært utsatt for en seksualforbrytelse er ofte veldig vanskelig. Og leger, redde for å bryte reglene, kan feilvurdere helserisikoen for kvinnen. Konsekvensen er at noen kvinner faktisk dør.

Per 2020 har vi seks rapporterte dødsfall i mediene, men vi tror det kan være flere, sier Wydrzynska.

Hun sier leger i noen tilfeller er deres fiender, og mener at mange er mer opptatt av sin medisinske karrieren enn å beskytte pasientene sine.

Målet må være å beskytte kvinners liv, ikke å beskytte fosteret, understreker hun.

Dømt til samfunnsstraff

Å ta abortpiller hjemme er lovlig til og med uke 22 av svangerskapet, men det er forbudt å hjelpe kvinner med å få tak i piller.

Artikkelen fortsetter under annonsen

14. mars ble Wydrzynska dømt til åtte måneders samfunnsstraff for å ha sendt en abortpille til en kvinne som søkte hjelp via hjelpetelefonen. Hun har anket dommen.

Wydrzynska sier det bare er en tilfeldighet at hun ble den første som ble dømt for å hjelpe en annen.

Hun understreker at selv om hun er den første aktivisten som er dømt, er mange andre allerede dømt for å ha hjulpet en kvinne de kjenner.

Systematisk trakassering

Så fort politiet får tips om at en kvinne har tatt abort, kommer de og beslaglegger mobiltelefoner og datamaskiner for å sjekke om noen andre har vært involvert. De ser også i journaler. Wydrzynska mener det er systematisk trakassering.

Hun tror derfor ikke på endret abortlovgivning etter regjeringsskiftet, men håper på en noe mykere holdning fra samfunnets side.

– Arbeidet vårt fortsetter hver dag, inkludert lørdager, søndager og i jule- og påskeferien. Det er når folk har fri at de tar abort hjemme. Vi vil ikke stoppe, uansett hva som skjer med loven. Men kanskje blir situasjonen lettere for oss, kanskje bryr de seg ikke like mye om oss, håper hun.