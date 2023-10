Nytt grunnlovsforslag på bordet i Chile

Forslaget ble vedtatt med stemmer fra 33 av de 50 medlemmene i konstitusjonsrådet, som består av medlemmer i nasjonalforsamlingen.

Flertallet av medlemmene i grunnlovsrådet tilhører høyresiden i chilensk politikk. Forrige utkast til ny grunnlov ble skrevet av folkevalgte som tilhørte venstresiden eller var uavhengige. Et stort flertall avviste forrige utkast da det ble lagt fram for velgerne i september i fjor.

Det nye utkastet blir lagt ut til folkeavstemning 17. desember.

Hvis også dette utkastet blir avvist, vil Chiles grunnlov fra militærdiktaturtiden til tidligere president Augusto Pinochet, være gjeldende.

President Gabriel Borics regjering har sagt at det ikke foreligger planer om å forsøke seg med et tredje forsøk. 58 prosent av de spurte har i en meningsmåling sagt at de heller ikke ønsker et tredje forsøk.