Netanyahu: Uaktuelt med våpenhvile i Gaza da det vil være å «overgi seg til Hamas»

FN og en rekke andre hjelpeorganisasjoner har lagt press på Israel om å innføre en våpenhvile på Gazastripen slik at nødhjelp kan nå fram til sivile palestinere som står uten mat, drikke, medisin og helsehjelp som følge av Israels blokade.

Men Netanyahu sier at Israel ikke vil gå med på en våpenhvile og sier USA heller ikke ville gjort det etter angrepet på Pearl Harbor eller terroren 11. september 2001.

– Oppfordringer om våpenhvile er en oppfordring til Israel om å overgi seg til Hamas, om å overgi seg til terrorisme, om å overgi seg til barbarisme. Det vil ikke skje, sier han, ifølge Sky News.

– Bibelen sier det er en tid for fred og en tid for krig. Dette er en tid for krig, legger han til.

Netanyahu sier videre at det er behov for å skille mellom «drap på uskyldige og de utilsiktede ofrene som vil følge med enhver krig».

Han gjentar også anklagene om at Hamas bruker sivile i Gaza som menneskelige skjold og gjemmer seg i sykehuskjellere.