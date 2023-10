Tre menn tiltalt for stort bh-tyveri i Sverige

Salgsverdien på bh-ene er anslått å være mellom 33 og 35 millioner svenske kroner. Varene hadde ankommet havnen i Göteborg fra Bangladesh og deretter blitt fraktet videre til et lager i Partille.

– Det var nesten 26.900 stykk av samme blonde-bh i én konteiner, fortalte den Lindex-ansatte i avhør med politiet, ifølge Göteborgs-Posten.

En overvåkingsvideo viste hvordan tyvene plukket med seg konteinerne med lastebil. Etter tips fra publikum fant politiet noen dager senere en større mengde tyvegods på et lager i Kållered. Da ble det oppdaget at også nettbutikken Ellos var berørt, og at den totale verdien av varene utgjorde 39 millioner svenske kroner.

Selve tyverietterforskningen ble avsluttet da ingen kunne knyttes til tyveriet i seg selv. De tre mennene, som alle nekter straffskyld, er i stedet tiltalt for grovt heleri. Påtalemyndigheten tror bh-ene skulle selges til utlandet.

To av mennene er også tiltalt for grovt bedrageri for å ha stjålet energidrikker til en verdi av 810.000 svenske kroner fra et firma i Borås.