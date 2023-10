Ukraina hevder å ha truffet russisk forsvarsanlegg på Krim

Regjeringen i Kyiv har gradvis og systematisk trappet opp angrepene mot halvøya i Svartehavet som ledd i de siste månedenes offensiv i det sørøstlige Ukraina. Krim ble annektert av Russland i 2014.

– Våre væpnede styrker har treffet en strategisk viktig del av luftforsvaret på vestkysten av det okkuperte Krim, heter det i en uttalelse i sosiale medier fra hærens informasjonsenhet. Det er ikke gitt ytterligere opplysninger, og Russland har ikke offisielt kommentert det angivelige angrepet.

Men den russiske Rybar-kanalen på Telegram, som anses å ha tette bånd til den russiske hæren, melder om et kombinert angrep mot Krim. Rybar hevder at Ukraina skjøt to amerikanskproduserte ATACMS -raketter som slo ned ved landsbyen Olenivka på vestkysten av Krim.

Meldingstjenesten sier at russiske styrker på Krim ikke klarte å skyte ned de langtrekkende artillerirakettene, men legger noe kryptisk til at «tidligere tiltak gjorde at missilene ikke gjorde alvorlige skader». Det meldes likevel om 17 skadde russiske soldater og fem ødelagte kjøretøyer.

Rybar skriver også at russiske sjømenn fra svartehavsflåten «en halvtimes tid senere» fant tre ukrainske sjødroner nær marinebasen Sevastopol. En skal ha vært ødelagt, mens de to andre hevdes å ha blitt uskadeliggjort og senket på vei inn mot land i Kherson-bukta.