Stadig israelsk opptrapping i Gaza – frykt for angrep ved sykehus

Israelske soldater hadde mandag nådd fram til bebodde områder, melder nyhetsbyrået AP.

Samtidig øker frykten for at de israelske angrepene skal ramme Gazastripens overfylte sykehus der tusenvis av sårede får behandling. Sykehusene fungerer også som tilfluktssted for titusener av andre, men helsearbeiderne melder nå at de israelske luftangrepene kommer stadig nærmere.

Også innbyggere som bor i nærheten av Shifa-sykehuset, det største i Gaza, sier at bombingen nærmet seg natt til mandag. Israel anklager Hamas for å ha et hemmelig kommandosenter under sykehuset, noe Hamas avviser.

– Å komme fram til sykehuset er blitt vanskeligere. Det ser ut som om de vil isolere området, sier Mahmoud al-Sawah, en av de som har søkt tilflukt i sykehuset.

Israel har også bombet mål i Rafah helt sør på Gazastripen, selv om de ifølge israelske myndigheter skal være trygge. Foto: Hatem Ali / AP

Sykehus fikk skader

Redningstjenesten til palestinske Røde Halvmåne sier at israelske luftangrep har ødelagt deler av et annen sykehus i Gaza by. Før dette skal sykehuset ha mottatt to telefoner fra israelske myndigheter der de ble bedt om å evakuere.

Enkelte vinduer ble blåst ut, og noen rom ble fylt av bygningsrester. Ifølge redningstjenesten rammet angrepene bare 50 meter fra Al-Quds-sykehuset, der 14.000 mennesker har søkt tilflukt.

Israel ga sykehuset ordre om å evakuere for over en uke siden, men både her og på andre sykehus har ledelsen sagt nei fordi det vil bety av mange pasienter kommer til å dø, ikke minst de som er koblet til respiratorer.

– Ikke under noen omstendighet bør sykehus bli bombet, sier lederen for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), Robert Mardini, til TV-kanalen CBS.

600 luftangrep

Den israelske hæren opplyste mandag at de i løpet av det siste døgnet har gjennomført over 600 angrep mot Gazastripen. Døgnet før ble det gjennomført 450 angrep. Fra Gaza by steg det tykke røykskyer, og en talsmann for det israelske militæret oppga at flere titall militante palestinere var drept.

Hamas- militære fløy melder at de har kjempet mot israelske soldater som har tatt seg inn i den nordvestlige delen av Gaza. Samtidig fortsetter militante palestinere av avfyre raketter mot Israel, blant annet mot Tel Aviv.

Bakkeoperasjonen og luftangrepene trappes opp dagen etter at Israel lot ytterligere 33 lastebiler med nødhjelp slippe over grensen mellom Egypt og Gaza. Det er den største nødhjelpskolonnen som har ankommet Gaza etter at Israel erklærte krig mot Hamas og innførte en total beleiring av det palestinske området for drøyt tre uker siden.

Det skjedde like etter at Hamas-krigere brøt seg gjennom det israelske sikkerhetsgjerdet og gikk til et storstilt og uventet angrep på både militære og sivile mål. Om lag 1400 mennesker ble drept, mens om lag 230 ble tatt som gisler, ifølge israelske myndigheter.

Røyk fra israelske angrep stiger til værs over Gaza by. Foto: Abed Khaled / AP

Mange igjen i nord

På palestinsk side er over 8000 mennesker drept, samtidig som ødeleggelsene er enorme, og befolkningen mangler mat, medisiner, drivstoff og rent vann.

Men Israel vil ikke åpne sine egne grenser for nødhjelp og har satt strenge betingelser for hva og hvor mye som får slippe over grensen fra Egypt.

Israel har også bedt befolkningen i nord om å reise sørover. Men fortsatt er det hundretusener av palestinere igjen i nord, blant annet fordi Israel også har bombet det som er blitt framstilt som trygge områder.

Over 1,4 millioner av Gazas 2,3 millioner innbyggere er nå på flukt.

– Tragiske dager

Aktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) Karim Khan er blant dem som har bedt Israel respektere folkeretten og slippe inn nødvendig mat og medisiner til sivilbefolkningen.

Søndag besøkte han grenseovergangen Rafah, men han slapp ikke inn i Gaza slik han hadde håpet. I stedet måtte han holde seg på den egyptiske siden der hundrevis av lastebiler med nødhjelp står parkert i påvente av å slippe over grensen.

– Dette er de mest tragiske dager, sa Khan og viste til de store lidelsene som palestinerne i Gaza må gjennomgå.

Han unnlot å anklage Israel for krigsforbrytelser, men kalte Hamas-angrepet den 7. oktober for et alvorlig brudd på internasjonal humanitærrett.