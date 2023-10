Lederen for årets klimatoppmøte ber ministre bli enige om formuleringer om fossil energi

Mandag er om lag 70 ministre og 100 delegasjoner fra hele verden samlet til en klimakonferanse i Abu Dhabi for å diskutere en felles tekst om hva som må gjøres for å begrense den globale oppvarmingen.

Konferansen er et formøte til COP28 i desember. På dette møtet er det meningen at alle land skal kunne slutte seg til teksten.

– Jeg trenger at dere jobber sammen for å komme fram til løsninger som kan føre til samstemthet, felles grunn og konsensus mellom alle parter, sa Sultan al-Jaber da han åpnet møtet mandag.

Forbrenning av kull, olje og gass er en viktig kilde til klimautslipp, og et viktig spørsmål under COP28 er om landene for første gang greier å bli enige om å utfase bruken av fossil energi.

Så langt er forhandlerne ikke i nærheten av å greie å bygge bru over de ulike standpunktene. Mens noen land krever en utfasing av all fossil energi, er det andre som mener at olje og gass må ha en viss rolle i energimarkedet også i framtiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jaber, som er utpekt til å lede COP28, er omstridt ettersom han leder det statlige oljeselskapet i De forente arabiske emirater. Mange mener også at møtet ikke burde holdes i et land som er medlem av Organisasjonen for oljeproduserende land (Opec).

Andre påpeker at alle land må bli enige om hvordan klimamålene skal oppnås, og at det derfor ikke er noen ulempe at De forente arabiske emirater er vertsland.

Jaber har selv uttalt at en utfasing av fossil energi er «unngåelig».

– Vi beveger oss i riktig retning, men det går på ingen måte fort nok, sa Jaber mandag.