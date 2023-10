Dødstallet har steget til 13 i indisk togulykke

I tillegg er 39 personer skadd, ifølge en oppdatering mandag.

Ulykken skjedde søndag da et tog ble nødt til å stanse på grunn av feil på en kabel. Et annet tog kjørte så inn i to vogner på det stansede toget bakfra.

En representant for indiske myndigheter sier at mer enn 90 mennesker var om bord i de to togvognene som ble påkjørt.

Statsminister Narendra Modi sier i en uttalelse på meldingstjenesten X at myndighetene sender all mulig hjelp til de berørte.

– Statsministeren sender sine kondolanser til de pårørende og ber for at de skadde blir friske snart, heter det i uttalelsen.