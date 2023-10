Filippinene: To drept utenfor valglokale

Over 300.000 politifolk og soldater er utplassert for å ivareta sikkerheten ved valglokalene i over 42.000 landsbyer. Det hindret ikke to personer fra å bli drept og fem andre fra å bli såret utenfor et valglokale i provinsen Maguindanao del Norte på Mindanao.

Voldsepisoden skjedde under en konfrontasjon mellom tilhengere av rivaliserende kandidater som sto på stemmeseddelen i kamp om vervet som landsbyleder.

I samme provins ble to skoler som skulle brukes som valglokaler, satt i brann lørdag.

Over 336.000 politikere skal velges i lokalvalget.

Valg pleier å være en urolig affære på Filippinene, der man har tradisjon for en voldelig politisk kultur.