Russland advarer Vesten om fare for direkte militærkonflikt

– Den vestlige linjen om stadig eskalering i konflikten med Russland medfører trussel om direkte militært sammenstøt mellom atommakter, en situasjon som vil være fylt med katastrofale konsekvenser, sier Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Han hevder at Vesten har til hensikt å påføre Russland «strategisk nederlag» i «en hybridkrig».

Sjojgu anklager videre Vesten for å forsøke å utvide Ukraina-krigen til Stillehavsregionen. Nato bedriver styrkeoppbygging i Stillehavsområdet under dekke av å imponere om et «ønske om dialog», hevder han.

Uttalelsene kom mandag i Beijing, der Sjojgu deltok på den årlige kinesiske sikkerhets- og forsvarskonferansen Xiangshan Forum.