Kollaps i handelssamtaler mellom EU og Australia

Partene begynte forhandlingene i 2018. Siste møte fant sted i Osaka i Japan i helgen. Samtalene mellom Australias handelsminister Don Farrell og EUs handelskommissær Valdis Dombrovskis førte ikke til noen fremgang.

– Jeg kom til Osaka i den hensikt å ferdigstille en frihandelsavtale med EU. Beklageligvis klarte vi ikke å få til noen fremgang, sier Farrell.

– Forhandlingene skal fortsette, og jeg har håp om at vi en dag kan signere en avtale som er til fordel for både Australia og våre europeiske venner, sier Farrell videre.

En talsperson for EU-kommisjonen sier at EU var optimistisk forut for møtet, men at Australia på nytt kom med landbrukskrav som EU ikke godta. EU-kommisjonen står imidlertid klar til å fortsette forhandlingene, står det i uttalelsen.

Australia ønsker en avtale som styrker landets landbrukseksport til EU ved at EU fjerner toll og utvider kvotene. EU ønsker på sin side større tilgang til Australias viktige gruveindustri for å bli mindre avhengig av Russland og Kina.