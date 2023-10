Netanyahu kom med anklagene i en X/Twitter-melding etter en pressekonferanse natt til søndag. Senere slettet han meldingen og beklaget.

– Aldri, under noen omstendigheter, ble statsminister Netanyahu varslet om Hamas' planer om å starte en krig, skrev han i meldingen som nå er fjernet.

– Tvert imot, trodde alle i sikkerhetsstyrkene, inkludert lederne for den militære etterretningen og den sivile etterretningen Shin Bet, at Hamas var avskrekket. Det var vurderingen som ble sendt gang på gang, skriver han.

Meldingen ble slettet etter noen timer og erstattet med en beklagelse, der han skriver: «Jeg tok feil».

– Ting jeg sa etter pressekonferansen, skulle ikke vært sagt, og jeg beklager det, skriver han og gjør det klart at han gir sin fulle støtte til forsvarssjefen, offiserene og soldatene som kjemper mot Hamas.

På pressekonferansen sa han at det ble gjort grove feil da Hamas' planer ikke ble oppdaget, og at dette skal granskes grundig.

I motsetning til militærtopper og forsvarsminister Yoav Galant har Netanyahu ikke tatt ansvar for at de militære og sikkerhetstjenestene ikke hindret Hamas' angrep.

Mange politiske analytikere mener at Netanyahus politiske framtid er i fare når krigen er over fordi beredskapen sviktet, gitt at han har bygd sin karriere på et sterkt israelsk forsvar.