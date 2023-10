Musk lover internett til «anerkjente» organisasjoner i Gaza

Nett- og telefontilgangen kollapset på Gazastripen fredag kveld, samtidig med at Israel trappet opp krigføringen mot Hamas på den beleirede palestinske enklaven.

Starlink er en satellittbasert internettjeneste som er eid av Musks selskap SpaceX.

– Ingen terminaler fra Gaza har forsøkt å kommunisere med vår konstellasjon, sier Musk på sin egen plattform X lørdag.

– Starlink vil støtte oppkobling til internasjonalt anerkjente hjelpeorganisasjoner i Gaza, fortsetter han.

I harnisk hvis Gaza får Starlink

Musk svarte på et innlegg fra den demokratiske kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez, der hun beskrev mørkleggingen av kommunikasjonen fra Gaza som uakseptabel.

Israels kommunikasjonsminister Shlomo Karhi skriver på X at landet kommer til å «bruke alle tilgjengelige midler» for å stoppe Starlink på Gazastripen.

– Hamas kommer til å bruke det til terrorisme. Det er ingen tvil om det, vi vet det, og Musk vet det, skriver Khari.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kanskje Musk kunne vært villig til å betinge det med løslatelsen av bortførte babyer, sønner, døtre og eldre, spør han.

Kommer til å involvere israelerne

Elon Musk har svart på innlegget, der han hevder at han slett ikke er naiv. Han gjentar at ingen på Gazastripen har tatt kontakt og forespurt Starlink-systemet.

– Men hvis noen gjør det, kommer vi til å gjennomføre ekstraordinære tiltak for å sørge for at det bare brukes til humanitære formål. Dessuten kommer vi til å gjøre en sikkerhetssjekk med både amerikanske og israelske myndigheter før vi slår på en eneste terminal, skriver Musk.

Starlinks system består av tusenvis av satellitter som går lavt i bane rundt kloden. Det gjør at internettforbindelsen blir svært rask sammenlignet med vanlige satellitter. Nettverket er blant annet tatt i bruk i Ukraina etter Russlands invasjon i 2022.