Enighet mellom streikende bilarbeidere og Stellantis i USA

For at avtalen skal bli endelig, må den ratifiseres av et flertall av selskapets 43.000 fagorganiserte ansatte.

Avtalen ligner på den som United Auto Workers (UAW) ble enig med Ford om tidligere i uken. UAW omtaler avtalen som «nok en seier».

– På ny har vi utrettet det som vi ble fortalt var umulig for to uker siden, sier president i UAW, Shawn Fain.

Streiken startet 14. september og gjelder ansatte hos de tre store bilprodusentene i USA – Ford, General Motors og Stellantis. Stellantis eier bilmerker som Jeep, Dodge, Chrysler og Ram.

Avtalen strekker seg over fire år og et halvt år og innebærer 25 prosent lønnsoppgang i denne perioden, med 11 prosent økning så snart avtalen er i boks.

Til sammen har mer enn 40.000 lagt ned arbeidet. Arbeiderne krever blant annet høyere lønn og bedre arbeidsbetingelser.

President Joe Biden gratulerer UAW og Stellantis med å bli enige.