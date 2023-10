Netanyahu: Forberedt på lang og vanskelig Gaza-krig

Krigen inne på Gazastripen kommer til å bli vanskelig og langvarig, fastslo statsministeren på en pressekonferanse lørdag kveld.

– Vi er forberedt på det. Målene i krigens andre fase er tydelige: Å ødelegge Hamas' militære kapasitet og lederskap, og å hente hjem gislene, sier Netanyahu.

Her kan du lese mer om krigen!

Ett døgn tidligere trappet den israelske hæren kraftig opp sine luft- og bakkeoperasjoner nord på Gazastripen, samtidig som internett og mobilnettverket ble slått ut.

– De som anklager oss for krigsforbrytelser, er hyklere, sier Netanyahu, som sa at beslutningen om å utvide bakkeoperasjonene er fattet enstemmig.

Et av luftangrepene rammet lørdag ettermiddag det indonesiske sykehuset i Beit Lahia i Nord-Gaza, opplyser frilansjournalist Anas al-Sharif til nyhetsbyrået AP.

Han er blant få journalister på Gazastripen som fortsatt har kontakt med omverdenen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ingen trygge steder

FN har gjentatte ganger slått fast at ingen steder er trygge på Gazastripen. Den beleirede enklaven med 2,3 millioner innbyggere har de siste tre ukene har vært rammet av tusenvis av israelske luftangrep.

Lørdag påpekte også Norges utenriksminister Espen Barth Eide at ingen steder på Gazastripen er trygge.

Den israelske hæren IDF ba lørdag på ny innbyggerne i nord, inkludert Gaza by, om å «evakuere umiddelbart» til den sørlige Gazastripen.

IDF ba første gang 12. oktober 1,1 millioner innbyggere om å søke tilflukt i sør for å unngå å bli rammet av angrep. Siden har hundretusenvis flyktet, men angrepene har fortsatt i sør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hjelpeorganisasjoner, FN-eksperter og arabiske land har beskrevet den såkalte evakueringsordren som en tvangsforflytning av sivile.

Se video: Derfor er det krig

Guterres overrasket

Helgens opptrapping skjer etter økende kritikk fra verdenssamfunnet mot krigføringen. Både EU og USA tok nylig til orde for såkalte humanitære pauser for å få inn nødhjelp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Gaza er fullstendig mørklagt og isolert mens det kraftige bombardementet fortsetter, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

FNs hovedforsamling ba fredag om en «umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile» i Gaza. Norge ba lørdag om en umiddelbar våpenstillstand.

FNs generalsekretær sier han er overrasket over det han beskriver som en enestående opptrapping av den israelske bombingen av Gaza.

– Gitt sammenbruddet i kommunikasjonslinjene, er jeg også ekstremt bekymret for de FN-ansatte som er i Gaza for å levere nødhjelp, sier Guterres og ber om at situasjonen «reverseres».

En humanitær katastrofe utspiller seg ifølge FN på Gazastripen, der 2,3 millioner innbyggere også er rammet av en full israelsk blokade.

På spørsmål om Israel har slått ut mobilnettet i Gaza, svarer en IDF-talsmann at «vi gjør alt vi kan for å trygge våre soldater å lenge vi må».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Saudi-Arabia fordømmer bakkeoffensiven, og De forente arabiske emirater skal ha bedt FNs sikkerhetsråd om å tre sammen igjen allerede søndag for å diskutere opptrappingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En israelsk artillerienhet oppstilt nær grensa mellom Israel og Gazastripen lørdag. Den israelske forsvarsministeren sier krigen mot Hamas er inne i en ny fase. Foto: Tsafrir Abayov / AP / NTB

– Eksistensiell prøve

– Vi må nedkjempe Hamas fordi denne prøven er en eksistensiell prøve for oss, sier Netanyahu, som på pressekonferansen også anklaget Iran for å finansiere Hamas.

Militante palestinere avfyrte også lørdag en rekke raketter mot det nordlige og sørlige Israel. De fleste rakettene fra Gaza blir uskadeliggjort av israelsk luftvern. En av rakettene landet på en parkeringsplass rundt 8 kilometer øst for Tel Aviv, ifølge avisa Haaretz.

– Ingen tikkende klokke

På pressekonferansen deltok også forsvarsminister Yoav Galant og Benny Gantz. Sistnevnte tilhører opposisjonen, men ble hentet inn i som minister uten portefølje i kriseregjeringen som ble etablert etter Hamas-angrepet mot Israel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ikke noen diplomatisk tikkende klokke på operasjonen, sa Gantz om bakkeoperasjonen, som ifølge ham kan bidra til å få hjem de rundt 220 gislene og krigsfangene.

Sinnet mot Netanyahus regjering øker i Israel på grunn av frykt for gislenes skjebne under den israelske krigføringen. Natt til lørdag rammet israelske jagerfly 150 tunneler og underjordiske bunkere tilknyttet Hamas, ifølge det israelske militæret.

Et gissel som Hamas løslot tidligere denne uka, beskrev hvordan hun og andre israelere ble holdt fanget i en tunnel.

Tilbyr fangeutveksling

Netanyahu møtte tidligere på dagen representanter for gislenes familier. Han lovet dem å utforske og gjennomføre alle muligheter for å få dem hjem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsministeren forpliktet seg imidlertid ikke til å utføre noen fangeutveksling med Hamas. Den palestinske gruppen har gjentatte ganger tilbudt seg å løslate alle gisler og krigsfanger i bytte mot tusenvis av palestinske fanger i israelske fengsler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er klar for en fangeutveksling med Israel umiddelbart, sa Hamas' leder på Gazastripen, Yahya Sinwar, lørdag kveld ifølge nyhetsbyrået AFP.

Siden 7. oktober har Hamas løslatt fire kvinnelige gisler etter mekling fra Qatar og Egypt.

Fredag ettermiddag meldte flere medier at det var framgang i forhandlingene i regi av Qatar om fangeutveksling og våpenhvile. Disse forhandlingene har ikke brutt sammen, men fortsetter i «et betydelig lavere tempo» etter opptrappingen, opplyser en ikke navngitt kilde til nyhetsbyrået Reuters.

Over 7700 drepte

Antall drepte palestinere i Gaza har passert 7703 siden Hamas-angrepet for tre uker siden, opplyste helsedepartementet på Gazastripen tidlig lørdag ettermiddag. Blant dem er nesten 3200 barn.

Tallene er ikke bekreftet fra annet hold, men FN gjengir regelmessig tallene fra Gazas helsemyndigheter. De offentliggjorde torsdag en liste over identifiserte ofre, med navn og id-nummer, for å underbygge at tallene er pålitelige.

I Israel ble over 1400 mennesker drept i Hamas-angrepet 7. oktober, inkludert 310 soldater, ifølge IDF. Minst 229 mennesker ble tatt til fange.