EUs utenrikssjef ber om pause i krigshandlingene på Gazastripen

– Gaza er fullstendig mørklagt og isolert mens det kraftige bombardementet fortsetter, sier Borrell i sosiale medier lørdag.

– Altfor mange sivile, blant dem barn, er blitt drept. Dette er i strid med internasjonal humanitærrett, sier Borrell.

– Det er et akutt behov for en pause i krigshandlingene for å muliggjøre humanitær tilgang, fortsetter utenrikssjefen.

På EU-toppmøtet torsdag ble unionens stats- og regjeringssjefer enige om å be om «humanitære korridorer og pauser» på Gazastripen for å sikre nødhjelp til den krigsrammede befolkningen.