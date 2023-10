Amnesty ba torsdag om øyeblikkelig våpenhvile fra begge parter. Generalsekretær Agnès Callamard sier at det trengs umiddelbar handling for å beskytte sivile og hindre de skremmende høye nivåer menneskelig lidelse.

Men Amnestys påstand om krigsforbrytelser på begge sider utløste et skarpt svar fra Israel.

– Amnesty International er en antisemittisk organisasjon som er partisk mot Israel og mangler moralsk autoritet til å opptre som en menneskerettighetsorganisasjon, sa Lior Haiat, som er talsperson for Israels utenriksdepartement.

Haiat hevder at Amnesty tidde om Hamas-angrepet 7. oktober da 1400 israelere og utlendinger ble drept, de fleste sivile, og at det viser at Amnesty er en «propagandaorganisasjon for Hamas-terrorister»

Amnesty var imidlertid klar i sin fordømmelse både av 7. oktober-angrepet, der minst 229 personer ble tatt som gisler, og av rakettene som Hamas har skutt mot Israel.

– Målrettet drap på sivile kan ikke rettferdiggjøres under noen omstendigheter, sa Callamard og ba Hamas og andre grupper løslate alle gisler og stanse vilkårlige rakettangrep på Gaza.