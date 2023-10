– Det gjelder jo alle som er der. Dessverre også de norske statsborgerne som befinner seg der. Det er ingen trygge steder å være på Gazastripen, sa Eide (Ap) da han møtte pressen lørdag.

Han mener det nå er viktig å være tydelig og konsekvent.

– Selv om vi har sagt og fortsatt mener at Israel har rett til selvforsvar, så er den retten selvfølgelig også innskrenket av de reglene som gjelder for krigføring – det betyr at man skal ta aktive grep for å skille mellom stridende og sivile i krig, og at man skal tilrettelegge for humanitær hjelp der det er mulig.

– Det må være et forhold mellom de politiske målene som vil oppnås og den makten som brukes. Vi mener at det vi ser nå, går ganske langt i å utfordre de prinsippene, for å si det forsiktig, legger han til.