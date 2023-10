50 land deltar på fredskonferanse for Ukraina

Konferansen finner sted uten russere til stede. Russland omtaler konferansen som en «antirussisk begivenhet».

På et tidspunkt hvor verdens øyne er rettet mot Israel og Palestina, håper Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj allikevel å skaffe oppslutning til sin plan om å få slutt på krigen.

Konferansen er den tredje av sitt slag. De foregående har funnet sted i Jeddah i Saudi-Arabia og i København.

Deltakerlisten har vokst siden 40 land deltok i Jeddah i sommer. Det anser Ukraina for å være et tegn på at støtten til landet står ved lag.

– Møtet er et sterkt signal om at samholdet om Ukraina er bevart, sa Andrij Jermak ved Ukrainas presidentkontor tidligere i uken.

Ukraina håper at konferansen skal munne ut i en felles slutterklæring.