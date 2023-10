Israel sier houthiene sto bak raketter som traff Egypt

– Israel fordømmer skadene som egyptiske sikkerhetsstyrker ble påført av raketter og droner sendt av gårde av Houthi-terrororganisasjonen, med hensikt om å gjøre skade på Israel, sa en talsperson for Israels utenriksdepartement fredag kveld.

Det var tidligere fredag at de to egyptiske rødehavsbyene Taba og Nuweiba ble rammet av eksplosjoner. Taba ligger kloss inntil grensen til Israel. Nuweiba ligger litt lenger sør.

I Taba styrtet en drone inn i en bygning som ligger ved siden av et sykehus tidlig på morgenen. Seks personer ble såret, opplyser den egyptiske hærens talsperson Gharib Abdel-Hafez.

Senere ble et område nær et elektrisitetsanlegg i et ørkenområde i Nuweiba, 70 kilometer fra grensen, truffet. Det opplyser to egyptiske sikkerhetskilder til Reuters.

Øyenvitner i begge byene sier de hørte eksplosjoner og så røyk stige til værs, samt egyptiske kampfly som fløy over området. Det israelske forsvarets (IDF) talsperson Daniel Hagari sier at Israel sendte kamphelikoptre i luften da militæret fanget opp trusselen.