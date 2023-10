Beslutningen fra dommer Arthur Engoron kom fredag, flere uker etter oppstarten av den sivile rettssaken. Delstaten New Yorks justisminister Letitia James har reist saken mot den tidligere presidenten, sønnene Donald junior og Eric, og familiebedriften Trump Organization.

– Hun har klart benyttet seg av fordelen ved å drive forretningsvirksomhet i New York, sa Engoron fredag.

Han sa at Ivanka Trump ikke skal vitne før 1. november, slik at advokatene hennes har tid på seg til å levere inn en eventuell anke.

Ivanka Trump var også saksøkt, men domstolen besluttet for noen måneder siden å forkaste saken mot henne. Forsvarsadvokater og advokaten hennes argumenterte derfor for at hun ikke burde vitne. De viste til at hun hadde flyttet fra New York og at hun sluttet i jobben sin i Trump Organization i 2017.

Påtalemyndigheten argumenterte på sin side med at Ivanka Trump, som i sin tid var visepresident i familiebedriften, sitter på relevante opplysninger.

Engoron stilte seg på påtalemyndighetens side. Dommeren viste til dokumenter der det fremkommer at Ivanka Trump fortsatte å ha bånd til forretningsaktiviteter i New York og at hun fortsatt eier leiligheter på Manhattan.