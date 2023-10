Mange flere kommer til å dø som følge av blokaden av Gaza, ifølge FN

Samtidig slår FN alarm om mulige krigsforbrytelser begått i den krigen mellom Israel og Hamas, som fredag raste på 21. dagen.

Bekymringen for at konflikten vil spre seg ytterligere i Midtøsten har økt kraftig den siste tiden. USA har advart Iran mot å kaste bensin på bålet. Samtidig har amerikanerne selv har utført flyangrep mot våpen- og ammunisjonslagre i Syria som angivelig brukes av Iran-støttede grupper.

Israel har utført tusenvis av luftangrep mot mål på Gazastripen siden Hamas-angrepet 7. oktober der 1400 mennesker ble drept og 220 bortført, ifølge israelske myndigheter.

På Gazastripen er over 7000 mennesker drept i israelske angrep, blant dem over 3000 barn, ifølge helsedepartementet i det Hamas-styrte Gaza.

Samtidig truer blokaden av Gaza og den akutte mangelen på nødhjelp med å sende allerede desperate palestinere inn i en enda verre livssituasjon.

Dramatiske konsekvenser

– Folk i Gaza dør, de dør ikke bare av bomber, snart vil mange flere dø av konsekvensene av blokaden, sier Philippe Lazzarini, leder for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

I over 16 år har Gaza vært underlagt ulike blokader, som har blitt håndhevet av Israel og Egypt i ulik grad. Men etter 7. oktober innførte Israel en full blokade.

Det betyr at verken nødhjelp eller andre forsyninger, hjelpearbeidere, leger eller journalister slipper inn på Gazastripen. Mennesker som desperat vil komme seg vekk fra krigssonen, slipper ikke ut.

Israel har kuttet forsyninger av mat, vann og drivstoff til Gaza. Drivstoffblokaden begrunner Israel med at forsyningene kan havne i hendene til Hamas som kan utnytte drivstoffet til å produsere våpen og eksplosiver.

– Grunnleggende tjenester smuldrer opp. Det går tomt for medisiner, mat og vann, og gatene i Gaza flyter over av kloakk, sier Lazzarini.

Den lille Gazastripen er i tillegg svært overbefolket og tettbebygd. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere advart om at dårlige sanitære forhold kan føre til at sykdommer sprer seg raskt. 45 prosent av boligene er delvis skadd eller helt ødelagt, ifølge Gazas myndigheter. Mange hjemløse har ingen sted å dra til.

Kritisk for sykehusene

WHOs representant i de okkuperte palestinske territoriene, Richard Peeperkorn, sier at 23 av Gazas 35 sykehus fortsatt er i delvis drift. Men legene må noen steder gjennomføre operasjoner på gulvet, og situasjonen forverrer seg hver dag.

Det trengs 94.000 liter drivstoff daglig for å drifte aggregatene slik at kun de tolv viktigste sykehusene kan gi minimal behandling til de mest livstruende skadene og sykdommene, sier han.

Ifølge FN trengs det rundt 100 lastebiler med forsyninger hver dag for å dekke de mest akutte behovene i Gaza. De siste tre ukene er til sammen bare 74 lastebiler sluppet over grensen fra Egypt.

Fredag slapp Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) for første gang inn til Gaza. Et team på ti personer slapp inn sammen med seks lastebiler med kirurgisk utstyr til å behandle krigsskader.

– Denne kritiske humanitære hjelpen er en liten dose nødhjelp, men langt fra nok, sier Fabriozi Carboni, ICRCs regiondirektør for Midtøsten.

Utstyret er nok til å behandle mellom 1000 og 5000 personer.

Lynn Hastings, FNs humanitære koordinator for de okkuperte områdene, sier at de ventet åtte lastebiler over grensen i løpet av dagen.

En humanitær katastrofe

FNs menneskerettighetskontor mener en humanitær katastrofe utspiller seg på Gazastripen og at sivilbefolkningen blir offer for en kollektiv avstraffelse. Det er en krigsforbrytelse, ifølge kontorets talsperson Ravina Shamdasani, som påpeker at også Hamas-angrepene på sivile i Israel utgjør krigsforbrytelser.

– Ingen steder er trygge i Gaza, sier hun og gjentar kritikken mot Israels ordre om at innbyggerne nord på Gaza må flykte sørover.

FN-byrået UNRWA har siden krigen begynte mistet 57 ansatte i angrep på Gazastripen. Organisasjonen har blitt tvunget til å betraktelig redusere sin virksomhet der.

Samtidig truer en mulig israelsk bakkeoffensiv, og beskyldningene hagler fra begge sider. Hamas' væpnede fløy hevder å ha stanset en israelsk operasjon ved kysten av Rafah ved daggry fredag, mens den israelske hæren (IDF) hevder å ha rammet og ødelagt Hamas-mål.

I den israelske storbyen Tel Aviv ble personer såret da en palestinsk rakett traff et bolighus torsdag.

Oppjustert antall gisler

Hæren har nok en gang oppjustert antallet gisler holdt av Hamas på Gazastripen til 229, hvorav mange er utlendinger. Flere familier venter engstelig på å høre livstegn fra sine kjære i fangenskap.

– Jeg har aldri følt en slik følelse av hjelpeløshet, sier 23 år gamle Ella Ben Ami, hvis foreldre ble bortført av Hamas.

Hun forteller at hun har tilbakevendende mareritt hver eneste natt og føler hun lever i en zombietilværelse.

– Nesten hver eneste familie har mistet noen. Ingen kan forstå at det er så mange mennesker som vi ikke kommer til å se igjen, sier hun til AFP, som blir fortalt at israelske psykologer er overveldet av antallet mennesker som trenger hjelp til å bearbeide traumene av blodsutgytelsen.

– Hvor enn vi går, kommer vi til å dø

Til tross for Israels oppfordring til sivile i nordlige Gaza om å flykte sørover for sin egen sikkerhet, har luftangrepene fortsatt mot det sørlige Gazastripen. Der sliter mange med å finne husly.

– Hvor enn vi går, kommer vi til å dø, sier Rahma Saqallah, som flyktet med familien fra Gaza by til Khan Younis i sør for å unngå bomberegnet.

Hun bestemte seg for å reise nordover igjen da et luftangrep tirsdag drepte mannen hennes og deres tre sønner Daoud, Mohammad og Majed.

– De ba oss om å dra sørover, og så drepte de oss her, sier hun.

Nå reiser hun tilbake til Gaza by med sitt ene gjenværende barn, datteren Raghad.