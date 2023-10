27. oktober markerer årsdagen for milliardærens overtakelse av den sosiale mediegiganten, som han kjøpte for 44 milliarder dollar.

På et år har Musk sagt opp mer enn halvparten av selskapets ansatte, endret navnet fra Twitter til X og vært involvert i en rekke kontroverser knyttet til moderering av innhold, hans tro på absolutt ytringsfrihet og gjenopprettelsen av kontoer som ble fjernet på grunn av plattformens tidligere regler om hatytringer.

X/Twitter har også vært plaget av driftsstans og ytelsesproblemer, og blir for tiden undersøkt av blant annet EU for spredning av desinformasjon.

– Verre

– Jeg kan ikke tenke meg at det kunne gått verre, sier kommentator og grunnlegger av kommunikasjonsbyrået Battenhall, Drew Benvie, på spørsmål om Musks første år som X/Twitter-sjef.

Benvie sier at selv om det allerede hadde vært et skifte i hvordan folk bruker sosiale medier på grunn av økningen av desinformasjon de siste årene, har Musks endringer i X/Twitter gjort det verre.

Spesielt fremhever Benvie endringen i plattformens verifiseringssystem, slik at verifisering er noe man kan betale for i stedet for at det blir gitt til kontoer som kan bevise sin autentisitet.

– Det gjennomsnittspersonen vil når de leser noe på skjermen sin, er å forstå om det er fakta eller oppdiktet, og for øyeblikket er ikke Twitter stedet for å finne ut av det, sier Benvie.

Hatytringer

Ifølge den britiske organisasjonen Center for Coutering Digital Hate (CCDH) har antallet hatytringer på X/Twitter økt betraktelig etter Musks overtakelse.

I september la organisasjonen fram tall som viste at 86 prosent av 300 hatefulle innlegg som ble meldt inn til X-moderatorer fortsatt var på nett en uke etter, til tross for at noen av innleggene inneholdt det CCDH kaller glorifisering av antisemittisme, rasisme mot svarte, nynazisme, hvit makt og annen type rasisme.

Ifølge Benvie har Musk mye å svare for når det gjelder sikkerheten til de som bruker plattformen, uansett om det gjelder personer eller merkevarer.

– Kaotisk

En annen ekspert i sosiale medier, Matt Navarra, beskriver Musks første år i X/Twitter som kaotisk, dyrt og enormt skadelig.

Ifølge ham har Musks beslutningstaking ødelagt selskapets merkevare og rykte, og skadd det offentlige tilliten til plattformen som et sted man kan finne nyheter.

Navarra tror ikke X/Twitter vil forsvinne, men advarer om at brukermassen vil bli mer ekstrem.

– Jeg tror det vil være et ganske ubehagelig sted å være for vanlige personer, sier han, og legger til:

– Jeg tror ikke X har en spesielt sunn eller bærekraftig framtid, og det kommer ikke til å være den X, eller Twitter, som folk vil ha og kjenner. Den fuglen er død.