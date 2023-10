EU-landene strides om budsjett

Etter å ha blitt enige om en uttalelse for Gazastripen sent torsdag kveld, måtte EUs stats- og regjeringssjefer gyve løs på et annet stridsspørsmål: Et revidert budsjett.

I desember skal EU vedta revisjonen av 2021-2027-budsjettet, som er på hele 1100 milliarder euro.

På vei inn til toppmøtet pekte EU-kommisjonens president både på Ukraina-krigen, den eskalerende konflikten på Gazastripen samt økende migrasjon.

– Unionen må agere resolutt overfor disse utfordringene. Og det krever finansiering, sa von der Leyen.

EU-kommisjonen har foreslått at medlemslandene spytter i mer for å sikre 50 milliarder euro som er lovet til Ukraina, samt 15 milliarder euro ekstra til migrasjon. I tillegg kommer 20 milliarder euro til militært utstyr til Ukraina samt nødhjelp til Gaza.

Belgias statsminister Alexander De Croo er imidlertid svært misfornøyd med forslaget som ligger på bordet.

– Kommisjonen må prioritere midlene bedre i stedet for å be medlemslandene om mer penger, sier han.

Også Slovakia og Ungarn uttrykte misnøye torsdag, særlig med den foreslåtte støtten til Ukraina.

Ungarns statsminister Viktor Orban sa at landet ikke ville støtte mer bistand til Ukraina med mindre det blir lagt fram et «veldig velberettiget forslag».

– Det som er lagt fram … det kommer ikke til å fungere. Så per nå kommer vi til å avvise det, så får vi se hvor langt vi kommer i desember, sa Orban.