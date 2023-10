Husets nye leder vil behandle Ukraina- og Israel-støtte separat

Det tyder på at han ikke vil støtte president Joe Bidens pakke på 106 milliarder dollar med støtte til Ukraina, Israel og Taiwan samt midler til sikkerhet langs USAs grenser.

Johnson møtte Biden torsdag for å diskutere støttepakkene. I et intervju med Fox News sier han at han informerte medarbeidere i Det hvite hus om at «konsensus blant republikanerne i Huset er at vi må dele opp de to sakene».

Videre stilte han spørsmål til Ukraina-pengene.

– Vi vil vite hva målet er der, hva er det endelige målet i Ukraina, sa han, og la til at «Det hvite hus har ikke forklart det».

Senere i intervjuet sa han imidlertid at USA ikke vil «svikte Ukraina». I stedet vil republikanerne først legge fram en separat bistandspakke på 14,5 milliarder dollar til Israel, for så å gjenoppta Ukraina-samtaler med Det hvite hus.

– Vi kan ikke la Vladimir Putin lykkes i Ukraina, for jeg tror ikke det ville ha stoppet der, sa Johnson.

Biden har satset på at det å inkludere penger til Israel og innvandring i pakka vil bidra til å overbevise skeptiske republikanere til å støtte den. 14,3 milliarder dollar går til finansiering av Israels luft- og rakettvern samt andre initiativer, mens 61 milliarder dollar er satt av til Ukraina.