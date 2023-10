Meldinger om rakettnedslag i egyptisk grenselandsby

Al-Qahera har sendt bilder av eksplosjonen direkte på TV og siterer kilder på at eksplosjonen har med den pågående krigen mellom Israel og Hamas å gjøre.

Det israelske forsvaret opplyser at de er klare over en hendelse ved landsbyen Taba, og sier at den fant sted «utenfor vår grense». n

En eksplosjon ble hørt før man kunne se røyk og støv som skjøt opp i himmelen ved Saba, sier et vitne til Reuters.

Taba er en turistby ved Rødehavet som er populær blant turister. Den ligger nær den israelske havnebyen Eliat, rundt 35 mil unna Gazastripen.