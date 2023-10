Kina ber om «grundig dialog» for å stabilisere forholdet til USA

Utenriksminister Wang Yi påpekte at de to landene både har uenigheter og felles interesser. Til frammøtt presse før et møte med USAs utenriksminister Antony Blinken sa Wang at han håpte samtalene ville være «konstruktive og fremoverskuende».

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan skal også delta på møtet, opplyste Det hvite hus tirsdag. Da het det at deltakerne skal ta for seg krevende spørsmål, blant annet «misforståelser og misoppfattelser».

Besøket kommer i forkant av et ventet møte mellom Biden og Kinas president Xi Jinping i San Francisco i november. Flere høytstående amerikanske tjenestepersoner, blant dem Blinken, besøkte Beijing i sommer.