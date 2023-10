Gazas helsedepartement navngir nesten 7000 ofre

USAs president Joe Biden og den israelske hæren IDF har forsøkt å så tvil ved de høye tallene på drepte og sårede i de massive israelske luftangrepene.

– Vi har bestemt oss for å offentliggjøre detaljer om navnene til hele verden slik at sannheten kommer fram om folkemordet som utføres av den israelske okkupasjonen mot vårt folk, sier helsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen torsdag.

Departementet har siden 7. oktober kommet med daglige oppdateringer på antall drepte i israelske luftangrep.

Torsdag offentliggjorde departementet for første gang en detaljert oversikt over ofre i form av et 212 sider langt dokument. Det inneholder 6747 navn, med tilhørende ID-nummer, alder og kjønn.

Mange er ikke identifisert

Det offisielle tallet på drepte nådde tidligere torsdag 7028, men 281 av ofrene er ennå ikke identifisert, ifølge helsedepartementet.

Blant de drepte er 2913 barn, 1709 kvinner og 397 eldre, og 18.484 er såret, ifølge departementet, som opplyser at tallene er innhentet fra sykehusene og palestinsk Røde Halvmåne.

Tallene er ikke bekreftet fra annet hold, men FN gjengir regelmessig tallene fra Hamas-styrte Gazas helsemyndigheter.

Kaos

Israel har forseglet Gazas grenser og nekter utenlandske journalister og hjelpearbeidere adgang. Nyhetsbyrået AP er blant et lite antall internasjonale nyhetsmedier som har team på bakken i Gaza. Journalistene kan ikke gjøre noen omfattende telling av ofre. Men de har sett et høyt antall drepte i ruinene fra israelske luftangrep, på likhus og i begravelser.

Daglig publiserer AP og andre byråer pressebilder som viser store ødeleggelser, samt et stort antall drepte og sårede.

I nesten tre uker har befolkningen vært rammet av en bombekampanje uten sidestykke på Gazastripen. Sykehus og annen infrastruktur er hardt rammet, men helsedepartementet har fortsatt å føre oversikt over drepte på tross av kaoset og ødeleggelsene.

I tråd med uavhengige granskinger

– Tallene er kanskje ikke fullstendig nøyaktige fra minutt til minutt. Men de gjenspeiler i det store og hele omfanget av døde og skadde, sier Michael Ryan i Verdens helseorganisasjon WHO.

I de forrige Gaza-krigene har helsedepartementets oversikt over drepte vist seg å være samsvar med tallene fra både FN og uavhengige granskninger, samt Israels egne opptellinger.

Helsedepartementet har også oppgitt at rundt 1600 skal være savnet i ruinene etter israelske angrep. Gazas helsedepartement skiller aldri mellom sivile og stridende og oppgir heller ikke detaljer om hvor eller hvordan ofrene ble drept.

USA stoler ikke på tallene

Israels regjering har opplyst at rundt 1400 mennesker, blant dem over 300 soldater, ble drept i Hamas-angrepene mot Israel 7. oktober.

Israel har oppgitt at mellom 1000 og 1500 Hamas-krigere ble drept i kamper inne i Israel. Men IDF har ikke oppgitt noen anslag for hvor mange palestinere som er drept i de tusenvis av israelske luftangrepene mot Gaza.

Onsdag sa Biden at han har ingen tillit til tallene palestinerne oppgir, selv om han er «sikker på at uskyldige er blitt drept».

Amerikanske myndigheter har ikke utdypet uttalelsen, men torsdag gjentok utenriksdepartementet i Washington at det ikke stoler på tallene fra Hamas.

USA vet at et betydelig antall mennesker er drept i Gaza, men de har ingen uavhengig bekreftelse på hvor mange det dreier seg om, sier departementets talsperson Matthew Miller.

HRW fant ikke avvik

USAs største organisasjon for muslimers borgerrettigheter, Council on American-Islamic Relations (CAIR), har fordømt Bidens uttalelser og bedt om en unnskyldning.

Human Rights Watch (HRW) sier de ikke har sett noen beviser for at tallene på drepte på Gazastripen er manipulert.

– Vi har overvåket menneskerettsbrudd på Gazastripen i tre tiår, sier HRWs Israel og Palestina-direktør Omar Shakir til avisa The Guardian.

Når HRW har gjort sine egne uavhengige etterforskninger av konkrete angrep, har de sammenlignet tallene med tall fra departementet – uten å finne store avvik.

– Vi har generelt sett at tallene som kommer fra helsedepartementet er troverdige, påpeker han.