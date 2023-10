Ifølge russiske medier ledes delegasjonen av Abu Marzook. Han er politisk nestleder i Hamas og lever i eksil i Qatar.

– Det er blitt holdt kontakt med ham i fortsettelse av den russiske linjen om umiddelbar løslatelse av utenlandske gisler på Gazastripen. Saker knyttet til evakuering av russiske og andre utenlandske statsborgere fra den palestinske enklaven ble også diskutert, skriver det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Hamas tok flere hundre mennesker, blant dem barn og utlendinger, til fange under angrepet på Israel 7. oktober. Et ukjent antall israelske soldater er blant dem som ble bortført.

Siden fredag i forrige uke har Hamas sluppet fri fire kvinnelige gisler.

En talsperson for Hamas sa torsdag det anslåtte tallet på fanger som er drept på Gazastripen som følge av israelske luftangrep, er «rundt 50».

USA-advarsel

Abu Marzook er tilknyttet Hamas-bevegelsens politiske kontor i Qatar. Dette kontoret ble opprettet i 2012, i samråd med USA som ønsket en kommunikasjonskanal.

– Hamas-bevegelsens politiske kontor er benyttet i mekling med flere amerikanske administrasjoner for å stabilisere situasjonen i Gaza og Israel, opplyser en tjenestemann i Qatar.

Da USAs utenriksminister Antony Blinken besøkte Qatar i forrige uke, advarte han mot landets nære bånd til Hamas.

– Det må bli slutt på «business as usual» med Hamas,» sa Blinken.

Russisk diplomati

Russland har kontakt med alle nøkkelspillere i Midtøsten, inkludert Israel, Iran, den palestinske ledelsen på Vestbredden og Hamas.

Moskva hevder krigen mellom Israel og Hamas er et resultat av mislykket amerikansk diplomati og har gjentatte ganger tatt til orde for våpenhvile, blant annet i Sikkerhetsrådet. Der har USA lagt ned veto mot en russisk resolusjon som krever våpenhvile.

Hamas sendte ut en egen uttalelse torsdag der islamistbevegelsen roser Russlands president Vladimir Putin og det russiske utenriksdepartementets forsøk på å avslutte det Hamas kaller «Israels kriminelle handlinger som støttes av Vesten», ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

Israels utenriksdepartementet ber på sin side Russland utvise Hamas-delegasjonen.

– Hamas er en terrororganisasjon som er verre enn IS. Høytstående Hamas-lederes hender er dekket med blodet fra over 1400 israelere som ble slaktet, drept, henrettet og brent, og de er ansvarlig for bortføring av over 220 israelere, blant dem babyer, barn, kvinner og eldre, står det i en uttalelse fra israelsk UD.

Iransk ministerbesøk

Blant dem som ble drept i Hamas-angrepet , er minst 19 israelere med russisk statsborgerskap, mens to russisk-israelere er tatt som gisler, ifølge den russiske ambassaden i Israel.

Samtidig med Hamas-besøket er også Irans viseutenriksminister Ali Baghiri Kani i Moskva, opplyste Zakharova torsdag.

Der møtte han Russlands viseutenriksminister Mikhail Bogdanov, som også er Kremls Midtøsten-utsending.

I et referat fra møtet står det at de to ministrene understreket «behovet for stans i kamphandlingene i og rundt Gazastripen og snarlig forsyning av humanitær hjelp til den berørt palestinske befolkningen».