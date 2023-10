Etter en lang og kaotisk prosess ble Mike Johnson til slutt valgt til speaker i Representantenes hus i USA.

Han var den fjerde republikanske kandidaten til å overta det mektige vervet etter at Kevin McCarthy ble avsatt i begynnelsen av oktober. Inntil nå har 51 år gamle Johnson holdt en lav profil i Kongressen.

Senator og partifelle Susan Collins sa at hun måtte google Johnson for å få et tydeligere inntrykk av hva han står for.

For mange demokrater var det derimot enkelt å gjøre seg opp en mening.

– Republikanerne har valgt en Maga-disippel for å fremme en ekstrem agenda i Huset på bekostning av familier fra middelklassen, hevdet representanten Suzan DelBene.

Trump: – Blir fantastisk

«Maga» – Make American Great Again – er slagordet og bevegelsen til tidligere president Donald Trump. Hans støtte var en viktig grunn til at Johnson oppnådde flertall i Representantenes hus.

– Jeg tror han kommer til å bli en fantastisk speaker, sa ekspresidenten i forkant av avstemningen der Johnson ble valgt.

I den grad Johnson har markert seg før nå, er det kanskje primært som Trump-tilhenger. Han støttet Trumps forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020.

Se video: Trump latterliggjort etter dette

6. januar 2021, da Joe Bidens valgseier skulle godkjennes i Kongressen, erklærte Johnson at han ville avvise valgmenn fra en rekke delstater der Biden hadde vunnet.

– Det blir en ære å hjelpe til med å lede den kampen i Kongressen i dag, uttalte Johnson.

Kort tid senere ble kongressbygningen stormet av rasende Trump-tilhengere. Likevel stemte Johnson for å avvise valgmannsstemmer, ifølge CNN.

Nektet å svare

Senere valgte Johnson å fordømme dem som stormet Kongressen, ifølge nyhetsbyrået AP. I dag er han lite interessert i å snakke om 2020-valget.

Han nektet å svare da han fikk spørsmål om saken på en pressekonferanse onsdag kveld, etter å ha blitt valgt til speaker av det republikanske flertallet i «Huset».

Andre republikanere som var til stede, «buet» til journalisten som stilte spørsmålet. – Hold munn, ropte representanten Virginia Foxx fra North Carolina.

Noe av det første Johnson gjorde som speaker, var å fremme en resolusjon med sterk støtte til Israel i krigen mot Hamas. Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.

Men Johnson har vært langt mindre interessert i å støtte Ukrainas forsvarskrig mot Russland. Flere ganger har han stemt imot støtte til Ukraina, skriver The Hill.

På pressekonferansen onsdag framsto Johnson som mer åpen for å fortsette å hjelpe Ukraina. Men han sa at det må knyttes betingelser til støtten.

Støtter abortforbud

Selv framhever Johnson sin sterke kristne tro og konservative linje i flere sosiale spørsmål.

– En storartet, gledelig hendelse, uttalte Johnson da USAs høyesterett opphevet den nasjonale retten til abort i fjor.

Johnson har også tatt til orde for å redusere antall aborter i USA til null. Han har støttet forslag om et nasjonalt abortforbud, skriver The Guardian.

I fjor stemte han mot lovendringen som sikret at ekteskap mellom homofile er gyldige over hele USA. Han er også motstander av kjønnsbekreftende behandling av barn.

Før han ble kongresspolitiker, kjempet han i en årrekke mot å gi nye rettigheter til LHBT-personer.

– Homoseksuelle forhold er grunnleggende sett unaturlig, skrev Johnson i 2004, ifølge CNN. Han omtalte samkjønnede ekteskap som «et mørkt forvarsel om kaos og seksuelt anarki».

Klimaskeptiker

I likhet med mange andre republikanere har Johnson avvist forskningen på menneskeskapte klimaendringer.

Han sa i 2017 at han ikke trodde klimautslipp var den viktigste årsaken til klimaendringene, ifølge The Guardian.

Nettstedet Eamp;E News har spurt en talsperson for Johnson om hva som er hans syn på klimaendringene i dag – uten å få svar.

Som politiker har Johnson fått mer valgkampstøtte fra olje- og gassnæringen enn fra noen annen næring, skriver The New York Times. I Representantenes hus har han stemt imot en rekke forslag om klimatiltak.

Etter at Johnson ble valgt til speaker, fortalte han om oppveksten sin i tillegg til sin kristne tro.

Moren hans var 17 år da han ble født. Som barn opplevde han at faren ble hardt skadd i en ulykke på jobb som brannmann.

Andre republikanere beskriver Johnson som vennlig og ydmyk. Tidligere kongressrepresentant Doug Collins understreker at den nye speakeren likevel kjemper kraftfullt for det han tror på.