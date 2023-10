Politiet presiserer at advarselen også gjelder små barn. Ingen bør gå med våpenlignende gjenstander utendørs som del av sitt kostyme, sier politiet.

– Det har vært tilfellet i flere år. Men den siste tiden er det blitt så påtakelig at yrkeskriminelle har brukt barn for å utføre vold. Det har gjort at folk er mer på tå hev, sier Johnny Gustafsson i politiregion Öst.

Det kan både være farlig for dem som går med lekevåpen, samt skape problemer for politiet som kan få varsel om slikt.

– Jeg synes at foreldre skal hjelpe barna med å være klar over at det kan være upassende hvis det ser ut som man har noe farlig med seg, sier politiet.

På fester innendørs og på avsperrede områder, er det imidlertid fortsatt greit å kle seg ut og ha med lekevåpen, sier politiet.