Ifølge Reuters har hærens radiostasjon meldt at bakkestyrker har gjennomført en «relativt stor» operasjon over grensen mot Gazastripen i løpet av natten.

Times of Israel skriver at Israel i et kort raid sendte stridsvogner inn på Gazastripen.

På X skriver Israels hær at raidet skjedde nord på Gazastripen og er del av forberedelsene for de neste stadiene av krigen. Det er ventet at Israel skal starte en stor bakkeoperasjon på Gazastripen på et tidspunkt.

Hæren opplyser at de lokaliserte og angrep Hamas-posisjoner, samt at de ødela infrastruktur, panservern og gjorde annet arbeid for å gjøre området klart for bakkeoperasjonen.

Soldatene forlot området etter raidet. Israel har gjennomført flere mindre raid på Gazastripen etter at Hamas angrep Israel og tok livet av over 1400 mennesker, blant dem mange sivile og barn. Samtidig er Gaza utsatt for en av de mest intensive bombekampanjene noensinne. Minst 6547 mennesker er drept, blant dem mange barn.