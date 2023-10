Voldtekt av kvinner på flukt i Kongo: – Jeg ville skrike

En 42 år gammel kvinne forteller til nyhetsbyrået AP hvordan en mann med hette tok seg inn i teltet hennes og voldtok henne. Barna hennes var ute på leting etter mat da voldtekten skjedde i vår.

– Jeg ville skrike, men han holdt for munnen min og truet med å drepe meg, sier firebarnsmoren, som AP ikke har navngitt.

Hun forteller at hun ble forlatt av ektemannen sin etter at en MC-ulykke gjorde henne bevegelseshemmet for flere år siden. Nå lever hun i frykt og ønsker helst ikke at barna skal forlate hennes side.

I den årelange væpnede konflikten øst i landet øker stadig tilfellene av seksuell vold mot kvinner på flukt.

42-åringen bor i flyktningleiren Bulengo. I leirene i området har helseklinikker drevet av Leger Uten Grenser registrert i snitt 70 ofre for seksuelle overgrep hver dag den siste tida.

Organisasjonen behandlet 1500 kvinnelige ofre for seksuell vold bare i tre leirer utenfor provinshovedstaden Goma i juli, mer enn det dobbelte av antallet i mai, skrev de i en rapport i september.

Ikke nok mat

Overlevende og hjelpearbeidere påpeker at fordrivelse tar levebrødet fra folk og gjør spesielt kvinner og jenter sårbare for overgrep. Den 42 år gamle kvinnen forteller til AP at hun sammen med sine to sønner og to døtre hadde fylt åkrene på hjemstedet med kassava, poteter og bønner.

Men i februar brøt det ut kamper mellom væpnede opprørere og kongolesiske sikkerhetsstyrker nær hjemmet hennes i den nordøstlige landsbyen Karenga.

– Vi ble tvunget til å flykte og etterlot alle eiendelene våre, sier hun.

Med skaden i beinet gikk hun til fots en hel dag for å bringe familien til en av de mer enn 100 stedene rundt Goma hvor personer på flukt har slått seg ned.

Begrenset hjelp

Det var en maikveld i år, etter tre måneders slit med å brødfø familien i en leir med titusenvis av andre fordrevne, at hun sendte barna ut for å finne mat. De hadde da ikke spist på hele dagen.

Det var da den fremmede voldtektsmannen slo til mens hun var alene i teltet deres, forteller hun.

Etter angrepet fikk hun hjelp fra Leger Uten Grenser, som jobber sammen med FN-organisasjoner og lokale aktører i området. De tilbyr medisinske tjenester, psykologisk behandling og noe sanitetshjelp til ofre for seksuell vold.

Men det er begrenset hva de kan gjøre. Leveranser av mat og andre grunnleggende varer til leirene er sjeldne, sier Rebecca Kihiu, Leger uten grensers regionale koordinator for seksuell vold.

Fire millioner på flukt

Konflikten har ulmet i Kongo i nesten tre tiår. FN anslår at over 130 væpnede grupper er aktive nordøst i landet. Noen av dem kjemper om landområder eller naturressurser, mens andre grupper har startet som en form for borgervern rundt lokalsamfunnene.

Mer enn fire millioner mennesker ble fordrevet grunnet konflikt i Kongo i 2022. Det er flest i Afrika og nummer to i antall på verdensbasis etter Ukraina, ifølge Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC).

Av nær 100.000 personer som ankom leirer for fordrevne nær Goma i juli, var nesten 60 prosent kvinner og jenter, viser tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Minimal sikkerhet

Sikkerheten i leirene er minimal. Tilfluktsrommene består av lite annet enn plastplater, påpeker Rebecca Kihiu. Og når kvinner og jenter må bevege seg utenfor leiren for å finne ved og andre nødvendigheter, kan væpnede menn ligge på lur.

– De vet at de risikerer overgrep utenfor leiren, men de har ikke noe alternativ, sier Kihiu.

Hun sier at noen grupper av kvinner slår seg sammen når de må gå utenfor leirene, men at denne taktikken fungerer dårlig hvis de må dele seg opp for å samle ressurser mer effektivt.

Sover med barna rundt seg

En åttebarnsmor AP har snakket med i Bulengo, forteller at hun etter en voldtekt nå har barna sovende rundt seg på natta. Slik håper hun å avskrekke eventuelle andre voldtektsmenn fra å prøve seg.

De to kvinnene sier de hver dag lengter tilbake til hverdagen på jordene hjemme i landsbyene sine.

– La regjeringen gjøre alt for å få slutt på denne krigen, slik at vi ikke må leve i elendighet lenger, sier 42-åringen.