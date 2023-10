FN advarer: Over 100 millioner drevet på flukt

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplyser at verdens konflikter førte til at minst 114 millioner mennesker var fordrevet ved utgangen av september. Tallet øker.

Ifølge FN er 1 av 73 mennesker i verden nå drevet på flukt.

Menneskene som er fordrevet på Gazastripen, er ikke del av statistikken. Det er ingen som har klare tall på hvor mange som er fordrevet der, men FN har anslått at det kan være 1 million. Minst 600.000 søker dekning i FN-institusjoner på Gazastripen, mens bombene fortsetter å falle.

Kriger fordriver folk

Det er krig som driver klart flest mennesker på flukt i verden. Krigen i Ukraina og konfliktene i Kongo, Myanmar og Sudan er blant driverne. I tillegg har tørke, flommer og ustabilitet i Somalia, samt krisen i Afghanistan, drevet mange på flukt.

FN og andre har forgjeves bedt om våpenhvile og stans i kamphandlingene i.

– Verdens fokus er nå, med rette, på den humanitære katastrofen i Gaza. Men globalt er det altfor mange konflikter som blir større. Det knuser uskyldige liv og driver folk på flukt, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

– Det internasjonale samfunnets manglende evne til å løse konflikter og hindre nye øker også fordrivelsen og elendigheten, legger han til.

Mener verden må gå i seg selv

I slutten av juni var minst 110 millioner mennesker drevet på flukt i verden. Det var 1,6 millioner flere enn ved starten av året. Siden da har tallet økt – og krigen mellom Israel og Hamas bidrar til at tallet blir enda høyere.

– Vi må gå i oss selv, jobbe sammen for å få slutt på konfliktene og sørge for at flyktninger og andre fordrevne får dra hjem og starte livene sine igjen, sier Grandi.

Det er særlig folk med lav eller middels inntekt som drives på flukt. Disse gruppene utgjør 75 prosent av de 114 millionene FN slår alarm om. Det ble registrert 1,6 millioner nye asylsøknader i verden i første halvår. Tallet har aldri vært høyere.

– Når vi ser hendelsene utspille seg i Gaza, Sudan og andre steder, kan håpet om fred og en løsning for flyktninger virke fjernt. Men vi kan ikke gi opp, sier Grandi.

– Vi og våre partnere skal fortsette å kjempe for – og finne – løsninger for flyktninger, sier han.

Rekordmange med flyktningstatus

Antallet som regnes som flyktninger, var i sommer 36,4 millioner. Det er 1,1 millioner mer enn ved utgangen av 2022.

I tillegg er det 5,3 millioner som har behov for internasjonal beskyttelse, sier FN.

Det er den syriske flyktningbefolkningen som er den største i verden. Mer enn 6,5 millioner syriske flyktninger var registrert i 130 land i sommer. Deretter følger Afghanistan (6,1 millioner) og Ukraina (5,9 millioner).

Landene som har tatt imot flest flyktninger, er Iran og Tyrkia, med 3,4 millioner hver. Tyskland har tatt imot minst 2,5 millioner og er nummer tre på lista.

Borgerkrigene i Sudan og Myanmar gjør at svært mange er internt fordrevet.

Drømmer om å flytte hjem

FN trekker fram historien til 18-åringen Nyauke, som sammen med sin ett år gamle søster fant tilflukt i en flyktningleir i Sør-Sudan. Hun har flyktet to ganger, sist fra kampene i borgerkrigen i Sudan.

– Khartoum var ille med alle kampene. Menn skjøt i gatene og fly slapp bomber over oss, sier Nyauke ifølge FN.

Hun forteller at hun hadde flyktet til Khartoum fra hjembyen Bentiu i Sør-Sudan etter kamphandlinger også der. Da FN traff henne, ville hun hjem til Bentiu, som hun ikke har bodd i siden hun var 9.

– Jeg husker at det var et vakkert sted da jeg var barn, sier Nyauke.

1 av 4 fordrevet

I Ukraina er rundt 11 millioner fordrevet, enten internt eller til andre land. Det utgjør rundt en firedel av befolkningen.

FN trekker fram at mer enn 1,1 millioner ukrainere ble fordrevet i løpet av årets seks første måneder.

I samme periode fikk omtrent like mange muligheten til å flytte hjem igjen.