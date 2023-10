Titusenvis av bøker er forbudt i amerikanske fengsler

– Den felles tanken bak sensuren vi ser, er at visse ideer og informasjon utgjør en trussel, sier rapportens medforfatter Moira Marquis.

Hun jobber i PEN America, en av Norsk Pens søsterorganisasjoner. Organisasjonene består i stor grad av forfattere som ønsker å fremme intellektuelt samarbeid – og ytringsfrihet.

Onsdag startet Prison Banned Books Week, og i den forbindelse ble rapporten «Reading Between The Bars» offentliggjort. Der har man samlet inn informasjon gjennom innsynsforespørsler, oppringinger til postmottak i ulike fengsler, og mange titalls intervjuer med fengselsinnsatte.

Forbyr historiske romaner

Blant de mest vanlige offisielle begrunnelsene for å forby bøker finner man sikkerhet og seksuelt innhold. Dette begrepet kan imidlertid tolkes vidt og bredt: I Michigan er historiske romaner som «Cuba Libre» av Elmore Leonard og «Sjakalen» forbudt, angivelig av «ordens- og sikkerhetshensyn».

– En av bøkene («Sjakalen») dreier seg om det planlagte leiemordet på en politisk leder, og metoder for å gjennomføre slike aktiviteter. Den andre («Cuba Libre») dreier seg om en person som driver med ulike kriminelle aktiviteter, sier en talsperson for Michigans fengselsvesen.

Talspersonen legger til at det nå gjennomføres en gjennomgang av lista over forbudte og begrensede bøker.

Komikeren Amy Schumers selvbiografi ble forbudt i fengsler i Florida på grunn av seksuelt innhold, og dessuten kalt «en trussel mot sikkerhet, orden eller rehabilitering av innsatte.»

Kokebok ble forbudt

Andre bøker som fengselsinnsatte i en eller flere stater ikke får lese er blant andre Sun Tzus «Kunsten å krige», en bok med matoppskrifter fra fengslene, Barrington Barbers kunstbok «Anyone Can Draw» og den bestselgende selvhjelpsboka «48 Laws of Power».

– Det er en måte å kontrollere og manipulere de innsatte på, sier forfatteren av sistnevnte bok, Robert Greene, i en uttalelse.

PEN har blant annet funnet paralleller mellom sensuren i fengsler og en bølge av boksensur i skoler og biblioteker. PEN anslår at Florida sto bak 40 prosent av bokforbudene i biblioteker i 2022. Samtidig er det mer enn 22.000 bøker som er forbudt i fengsler i Florida – det høyeste antallet i landet. Noen forbud har eksistert siden 1990-tallet. På andreplass ligger Texas med 10.000 bøker – en annen delstat som har for vane å kaste bøker ut av bibliotek og skoler.

Mørketall

Organisasjonen advarer i rapporten om at det antakelig er store mørketall. Mange fengsler er dårlige til å holde oversikt, og mer enn 20 delstater har ikke sentrale registre over forbudte bøker.

Selv bøker som er tillatt er ofte vanskelig å få inn til de innsatte. Frivillige driver ordninger, men sliter med å holde tritt med etterspørselen.

Ifølge Marquis kan forbudene deles i to hovedkategorier: Den ene er bøker som forbys på grunn av innhold, altså hva som står eller angivelig står i dem.

Ikke-godkjente leverandører og feil emballasje

Den andre kategorien er bøker som forbys ikke basert på innhold, men andre ting: For eksempel at de ikke sendes gjennom de aksepterte kanalene. I flere delstater kan innsatte kun motta bøker gjennom godkjente leverandører. I Idaho er ikke store bokhandlere som Amazon og Barnes amp; Noble blant de godkjente leverandørene.

Andre grunner til å forby bøker som ikke går på innholdet, kan være innpakning eller manglende formalia. Noen føderale fengsler krever blant annet at bøkene pakkes inn i hvitt papir. Andre steder kan gratis bøker bli stanset fordi den planlagte mottakeren ikke søkte om tillatelse for hver enkelt bok, ifølge rapporten.

Narkotikadynking

En talsperson for fengselsvesenet i Idaho sier til nyhetsbyrået AP at slike begrensninger på emballasjen ble nødvendig på grunn av økninger i mengden post til de innsatte som var dynket i narkotika. De legger til at bøker og tidsskrift kan sendes gratis til fangene fra autoriserte leverandører.

– Vi mener våre retningslinjer er et rimelig svar på et voksende problem som truer helse og sikkerhet blant dem som bor og jobber i Idahos fengsler, sier talspersonen.

Rapporten «Reading Between The Bars» er en slags oppfølger til en studie fra 2022. Der fant Marshall Project drøyt 50.000 forbudte bøker i fengsel, basert på de tilgjengelige listene fra 25 av 50 delstater.

Postmottaket avgjør til slutt

En annen rapport fra PEN om temaet fra 2019 så på ulike nivåer av begrensninger og forbud: Alt fra enkeltpersoner som ikke fikk lov å motta en gitt bok, til restriksjoner på bøker over hele delstaten. PENs konklusjon var at restriksjonene var både utbredte og vilkårlige.

– Over to millioner amerikanere er innsatt i fengsel. Begrensningene på boktilgang i USAs fengselsvesen utgjør det største bokforbudssystemet i hele USA, heter det i 2019-studien.

Videre heter det at det er en gjennomført og systematisk politikk.

– I statlige og føderale fengsler sensureres innhold med lite innsyn eller ansvar overfor offentligheten. Ofte er det noen i fengselets postmottak som til syvende og sist avgjør hva en innsatt får lov å lese.