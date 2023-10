Netanyahu lover svar på hvordan Hamas-angrepet kunne skje

– Vi vil undersøke i detalj og komme til bunns i det, sa Netanyahu onsdag.

Han og regjeringen har blitt gjenstand for omfattende kritikk fra opposisjonen og pressen etter at Hamas-krigere tok seg gjennom landets grensegjerder.

– Feilen vil bli undersøkt, og alle vil måtte svare for seg, inkludert meg. Men alt dette vil skje senere, sa Netanyahu i en TV-sendt tale. Han sa også at han gjør alt som er mulig for å hente hjem israelske gisler fra den palestinske enklaven.

Israel opplyser at 1400 mennesker, primært sivile, ble drept i angrepene 7. oktober. Hamas-myndighetene som kontrollerer Gazastripen, melder at mer enn 6500 er drept i israelske luftangrep siden, rundt 2700 av dem barn.

Talen ble gitt mens landet forbereder seg på å innlede en ventet bakkeinvasjon av Gazastripen.

– Vi forbereder oss på en bakkeinvasjon, sa Netanyahu, og la til at han ikke vil oppgi detaljer om planene. Tidspunktet for en invasjon skal bestemmes i konsensus, sa han.

Netanyahu gjentok tidligere uttalelser og oppfordrer sivile på Gazastripen til å forflytte seg sørover i enklaven.

Statsministeren sa også at han oppfordrer israelske statsborgere til å bære våpen.

– Jeg må svare på det som skjedde 7. oktober, sa Netanyahu i talen.