Etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut , uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at den risikerer å avlede verdenssamfunnets oppmerksomhet fra krigen i hans eget land.

– Det er en risiko for at internasjonal oppmerksomhet vil vende seg bort fra Ukraina, og det vil få konsekvenser, sa presidenten i et intervju med France 2 tidligere i oktober.

Tormod Heier, professor ved Stabsskolen, vurderer situasjonen slik:

– Jeg tror ukrainske bekymringer er reelle. Dette er fordi Biden-administrasjonens henstilling til Kongressen sist uke, om mer penger til utenlandsoperasjoner, nevner Ukraina og Israel i samme åndedrag. Dermed ser det ut til at Biden ser de to krigene under ett, sier han til ABC Nyheter.

– Dårlig nytt for Ukraina

Dette er en fordel med tanke på at USAs militære utgifter blir klarere for Kongressen, ifølge Heier. Men det er også én hake.

Tormod Heier tror Ukrainas bekymringer re reelle. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Ulempen er at det sendes signaler til de folkevalgte om at de to krigene ikke kan betraktes som isolerte størrelser. Dermed øker også faren for den ene budsjettposten kan gå på bekostning av den andre, mener Heier.

Professoren mener at dette, sett med ukrainske øyne, vil oppleves som at krigen mellom Hamas og Israel har blitt en konkurrent som potensielt kan «spise av lasset».

– En slik tolkning er dårlig nytt for et Ukraina som både opplever at offensiven i Donbas har stoppet opp, der initiativet gradvis har begynt å vende tilbake til Russland, og hvor nye utbetalinger fra USA sitter stadig lengre inne, sier Heier.

– Behovet er størst i Ukraina

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Karsten Friis, tror ikke krigen mellom Israel og Hamas vil påvirke Vestens støtte til Ukraina i stor grad.

– Riktignok har USA kansellert en planlagt forsendelse av artilleriammunisjon fra Israel til Ukraina, men i det store og det hele er det ganske forskjellige kriger som krever forskjellige våpen. I Bidens siste pakke til Kongressen, der støtte til både Ukraina og Israel er med, går fortsatt det aller meste til Ukraina – fordi behovet er størst der, sier Friis til ABC Nyheter.

Han er likevel tydelig på at det er en kognitiv og politisk begrensning selv for en stormakt som USA.

– Blir det for mange parallelle kriser, går det gjerne utover noen, sier Friis.