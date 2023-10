Armenia mener russiske militærbaser ikke lenger trengs

Det uttaler landets statsminister Nikol Pasjinjan i et intervju med Wall Street Journal.

I intervjuet viser han til at Aserbajdsjan 20. september tok tilbake den omstridte regionen Nagorno-Karabakh. Regionen er internasjonalt anerkjent som del av Aserbajdsjan, men har siden Sovjetunionens sammenbrudd vært kontrollert av etniske armenere.

– Disse hendelsene har i bunn og grunn ført til en konklusjon om at vi må utvide forholdene våre i sikkerhetssfæren, og det er det vi prøver på nå, sier han til den amerikanske avisen.

Russlands militære tilstedeværelse i Armenia omfatter to garnisoner på to steder, samt en flybase. Moskva har lenge sett på seg selv som garantist for Armenias sikkerhet i regionen.