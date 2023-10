Iran anklager Israel for folkemord

– Sionistregimets angrep har nådd en intensitet som viser at målet er massedrap på det palestinske folket på Gazastripen, skriver Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian i et brev til FNs menneskerettssjef Volker Türk.

– De omfattende og systematiske angrepene på Gazastripen viser at dette er en folkemordkampanje mot det palestinske folket, hevder statsråden i brevet.

Hamas, som kontrollerer Gazastripen, angrep Israel 7. oktober. Over 1400 personer, flesteparten av dem sivile, ble drept i Israel.

Israel har svart med å gjennomføre luftangrep mot Gazastripen. Ifølge helsemyndighetene der er over 6500 palestinere blitt drept til nå.

Tidligere onsdag anklaget Irans øverste leder Ali Khamenei USA for medvirkning til Israels mot Gazastripen.

– USA dirigerer til en viss grad de kriminelle handlingene som begås på Gazastripen, sa Khamenei i en tale i Teheran.

– Amerikanernes hender er tilsølt med blod fra undertrykte, barn, pasienter, kvinner og andre, sa han.

USA har sendt to hangarskip til det østlige Middelhavet i det Washington har sagt er et grep for å avskrekke Iran og Hizbollah-bevegelsen i Libanon fra å engasjere seg i krigen. Washington har også bekreftet å ha sendt «noen få» militære rådgivere til Israel.

Iran, som gir Hamas militær og økonomisk støtte, har hyllet 7. oktober-angrepene på Israel som «en suksess».