Angrepet traff ikke kraftverket direkte, men det skal ha forårsaket et midlertidig strømbrudd for noen av målerne som overvåker radioaktivitet i nærområdet.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA, FN-organisasjonen som overvåker atomkraftverk, sier angrepet ikke påvirket virksomheten eller kraftverkets forbindelse til strømnettet.

– Sjokkbølgen fra eksplosjonen knuste vinduer, også inne på kraftverkområdet, sa Zelenskyj i sin daglige videooppdatering onsdag kveld.

20 personer skal ha blitt skadd i angrepet. Det er ikke meldt om drepte.

– Ethvert russisk angrep, særlig de som rammer atomkraftverk og andre kritisk viktige installasjoner, er et argument for at presset mot terrorstaten ikke er kraftig nok, sa den ukrainske presidenten.