Det opplyser en talsperson for den tyske sentralkommandoen for maritime nødssituasjoner (CCME).

Det var tirsdag morgen at to lasteskip kolliderte mellom de tyske øyene Helgoland og Langeoog i Nordsjøen.

Et av skipene, et britisk-registert lasteskip ved navn Verity, sank. To av mannskapet på sju ble reddet, mens én ble funnet omkommet.

De resterende fire har vært savnet, og leteaksjoner har ikke gitt resultater. De antas altså å ha omkommet i ulykken.

Årsaken til kollisjonen er fremdeles ikke kjent.