Erdogan sier at han ikke kommer til å dra til Israel slik han hadde planlagt. Han anklager Israel for å ha utnyttet Tyrkias gode intensjoner.

Videre slår han fast at Hamas er frihetskjempere som har gått til krig for å forsvare sitt land. Erdogan sier at verden kanskje står i gjeld til Israel, men at Tyrkia ikke skylder landet noe.

Presidenten understreker at Tyrkia ikke har noen problemer med den israelske staten, men med landets politikk overfor palestinerne.