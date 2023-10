Det var oppfordringen Stoltenberg kom med da han onsdag deltok på Natos industriforum i Stockholm.

– Det er ikke noe uetisk i å forsvare allierte, forsvare vår frihet eller hjelpe ukrainske soldater med å forsvare sitt land, sier Stoltenberg.

Stoltenberg tar til orde for at våpenproduksjonen økes for å møte Ukrainas behov, men også for å styrke Nato-landenes avskrekking.