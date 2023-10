7000 i fare for å dø på Gazas sykehus, ifølge helsemyndighetene

Minst 5700 mennesker er døde i Israels bombeangrep etter at Hamas angrep Israel.

Al Jazeera melder at talsperson Ashraf al-Qudra i Gazas helsedepartement anslår at 7000 pasienter og sårede er i fare for å dø på Gazas sykehus. Han sier at ingen sykehus har mulighet til å hjelpe dem som nå blir skadd.

Sykehusene er overfylt av sårede, pasienter og folk som forsøker å søke ly for de israelske bombeangrepene.

På grunn av blokaden Israel har innført, er det mangel på mat, vann og brensel. Det gjør at sykehusene er uten strøm. Mange sykehus har måttet utføre kompliserte operasjoner på gulvet i gangene, har helsearbeidere fortalt.